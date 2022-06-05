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Во время пожара в Клепиковском районе погиб пожилой мужчина
В деревне Оськино Клепиковского района произошел пожар в многоквартирном доме. Погиб мужчина 1948 года рождения.

В деревне Оськино Клепиковского района произошел пожар в многоквартирном доме. Есть погибший, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании поступило 5:38. Огонь охватил квартиру.

Погиб мужчина 1948 года рождения.

Причина пожара и ущерб устанавливаются. На место происшествия выезжал один автомобиль, три человека.