В Волгоградской области нашли тело пропавшего восьмилетнего мальчика

В Волгоградской области из реки достали тело восьмилетнего мальчика, который пропал 3 июня в Даниловском районе. По предварительным данным, тело достали водолазы со дна реки Медведицы 5 июня.

В Волгоградской области из реки достали тело восьмилетнего мальчика, который пропал 3 июня в Даниловском районе. По предварительным данным, тело достали водолазы со дна реки Медведицы 5 июня. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

На теле мальчика нет телесных повреждений и признаков насильственной смерти. По предварительным данным, ребенок утонул.

Ранее следствие установило, что мальчик отдыхал на берегу реки Медведица в 3 км от хутора с друзьями. В какой-то момент ребята подумали, что их друг ушел домой. Однако ребенок не вернулся. По факту исчезновения было возбуждено уголовное дело.

Следователи назначили комплекс необходимых судебно-медицинских экспертиз. Расследование продолжается.