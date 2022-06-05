В Рязанской области три человека погибли во время работ в канализации

Во время работ в канализационном коллекторе жилого дома погибли три человека, еще один пострадал. Трагедия произошла в селе Любовниково Касимовского района в воскресенье, 5 июня, сообщили РЗН. инфо в пресс-службе регионального СУ СКР.

Во время работ в канализационном коллекторе жилого дома погибли три человека, еще один пострадал. Трагедия произошла в селе Любовниково Касимовского района в воскресенье, 5 июня, сообщили РЗН. инфо в пресс-службе регионального СУ СКР.

Трагедия произошла в частном доме. Погибла женщина, проживающая в доме, 1976 года рождения и два ее брата 1975 и 1988 годов рождения.

Пострадавшего сына женщины 1997 года рождения госпитализировали.

Проводится доследственная проверка.