В Нижнем Тагиле женщина застряла в мусоропроводе из-за упавшего телефона

Для спасения застрявшей бригада спасателей частично демонтировала трубу мусоропровода и подняла женщину оттуда при помощи альпинистского снаряжения.

В Нижнем Тагиле спасатели помогли выбраться из мусоропровода женщине, которая уронила туда телефон и застряла, пытаясь его достать. Об этом сообщается в группе «Тагильский спасатель» «ВКонтакте».

Для спасения застрявшей бригада спасателей частично демонтировала трубу мусоропровода и подняла женщину оттуда при помощи альпинистского снаряжения.