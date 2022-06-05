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В День России ожидается до 28 градусов тепла
Ко Дню России в Москве и центральных регионах воздух может прогреться до +28 градусов. Об этом сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Ко Дню России в Москве и центральных регионах воздух может прогреться до +28 градусов. Об этом сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам синоптика, к следующим выходным столбики термометров покажут июльские значения. С понедельника до четверга в Центральной России установится антициклон. Ночная воздух прогреется с 6-11, до 10-15 градусов тепла, а днем с 18-23 в начале недели до 22-27 градусов в конце.

Тишковец добавил, что в пятницу и выходные атмосфера станет неустойчивой, местами пройдут скоротечные грозы.

«Под утро уже не ниже 12-17, а после полудня столбики термометров поднимутся до плюс 23-28, что по климату на месяц опережает календарь и больше характерно для макушки лета. Естественно, в таких благоприятных условиях температура воды в реках и озерах будет медленно расти, но нижнего предела комфорта в плюс 18-20 достигнет лишь к середине месяца, когда в средней полосе России можно будет открывать купальный сезон», — подытожил Тишковец.