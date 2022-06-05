В Дашково-Песочне маршрутка снесла забор

В Рязани на улице Шереметьевской маршрутка снесла ограждение, установленное вдоль проезжей части. Фото с места происшествия опубликовано в группе «Автоблог Рязань» в воскресенье, 5 июня.