В Дашково-Песочне маршрутка снесла забор
В Рязани на улице Шереметьевской маршрутка снесла ограждение, установленное вдоль проезжей части. Фото с места происшествия опубликовано в группе «Автоблог Рязань» в воскресенье, 5 июня.
В Рязани на улице Шереметьевской маршрутка снесла ограждение, установленное вдоль проезжей части. Фото с места происшествия опубликовано в группе «
«Шереметьевская, маршрутка снесла новый чудо-забор…» — написал автор поста.
Пострадавших нет, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.