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Три балканских страны закрыли небо для самолета Сергея Лаврова
Болгария, Северная Македония и Черногория закрыли небо для самолета министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Таким образом, планируемый 6-7 июня визит Лаврова в Сербию может сорваться.

Болгария, Северная Македония и Черногория закрыли небо для самолета министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Таким образом, планируемый 6-7 июня визит Лаврова в Сербию может сорваться. Об этом пишет сербская газета «Вечерње новости». Официального подтверждения данной информации от балканских государств пока нет.

Издание подчеркивает, что «в этом нет никакой вины официального Белграда».

Президент Сербии Александр Вучич лично занимается логистикой визита Лаврова.

«Ситуация в связи с визитом Сергея Лаврова исключительно сложная. Невероятно, что ситуация в Европе и мире сейчас такова, что президент одной страны должен заниматься такими вещами, как логистика прибытия министра иностранных дел другой страны, от чего зависит, прибудет ли он или нет», — заявила премьер-министр Сербии Ана Брнабич.

Из-за изменений в обстановке Александр Вучич проведет встречу с послом России Александром Боцан-Харченко утром 6 июня в Доме президента.

Представитель МИДа Мария Захарова ранее сообщила, что Лавров отправится в Сербию для переговоров с Александром Вучичем, речь пойдет об актуальных международных проблемах.