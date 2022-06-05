Три балканских страны закрыли небо для самолета Сергея Лаврова

Болгария, Северная Македония и Черногория закрыли небо для самолета министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Таким образом, планируемый 6-7 июня визит Лаврова в Сербию может сорваться. Об этом пишет сербская газета «
Издание подчеркивает, что «в этом нет никакой вины официального Белграда».
Президент Сербии Александр Вучич лично занимается логистикой визита Лаврова.
«Ситуация в связи с визитом Сергея Лаврова исключительно сложная. Невероятно, что ситуация в Европе и мире сейчас такова, что президент одной страны должен заниматься такими вещами, как логистика прибытия министра иностранных дел другой страны, от чего зависит, прибудет ли он или нет», — заявила премьер-министр Сербии Ана Брнабич.
Из-за изменений в обстановке Александр Вучич проведет встречу с послом России Александром Боцан-Харченко утром 6 июня в Доме президента.
Представитель МИДа Мария Захарова ранее сообщила, что Лавров отправится в Сербию для переговоров с Александром Вучичем, речь пойдет об актуальных международных проблемах.