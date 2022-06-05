Рязанцев предупредили о возможной активизации квартирных воров летом

Правоохранители предупредили рязанцев, что летом особенно актуально принять меры по предотвращению квартирных краж. В этот период многие горожане отправляются на дачи, поэтому следует защитить квартиры свои квартиры, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Правоохранители предупредили рязанцев, что летом особенно актуально принять меры по предотвращению квартирных краж. В этот период многие горожане отправляются на дачи, поэтому следует защитить квартиры свои квартиры, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Для безопасности все замки должны быть хорошо подогнаны и плотно закрываться, по возможности на всех окнах и балконах должны стоять решетки, особенно на нижних этажах. Также эффективны для защиты металлические ролл-ставни.

Родственников и соседей следует попросить вынимать корреспонденцию из почтового ящика. Их также стоит попросить обращать внимание на целостность дверей квартиры и оставить номер телефона. Номера теле-, видео- и аудиоаппаратуры, ценных бумаг лучше переписать и хранить список в укромном месте.

Ключи от квартиры нельзя оставлять под ковриком, на электрощите, в почтовом ящике или других условных местах, особенно у дверей. Чаще всего злоумышленники проверяют наличие хозяев в квартире, звоня в дверь и задавая вопросы.

Обо всех подозрительных лицах и незнакомых людях, выносящих вещи из подъезда, следует сообщать в полицию, запомнить их приметы, номер машины.

Нельзя покупать вещи с рук у случайных людей, так как они могут быть крадеными.