Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 06
20°
Втр, 07
18°
Срд, 08
21°
ЦБ USD 61.97 0.39 04/06
ЦБ EUR 65.92 1.01 04/06
Нал. USD 67.15 / 73 03/06 18:03
Нал. EUR 67.15 / 73 03/06 18:03
Новости
Публикации
Как сложилась жизнь рязанских стобалльников по ЕГЭ после школы?
Началась пора написания единого государственного экзаме...
4 июня 2022 16:00
3 159
Директор «Завода ТЕХНО» в Рязани: Чтобы добиться результатов, нужно не...
В Рязани экология и промышленные выбросы — актуальный в...
2 июня 10:00
1 253
Где в Рязани можно купить бюджетный автомобиль по системе трейд-ин?
Журналист РЗН. инфо посетил салоны популярных марок и с...
31 мая 12:19
1 824
Рязанцы стали отказываться от летнего отдыха за границей
Чтобы понимать полную картину, где планируют отдыхать р...
26 мая 17:12
3 910
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Рязанцев предупредили о возможной активизации квартирных воров летом
Правоохранители предупредили рязанцев, что летом особенно актуально принять меры по предотвращению квартирных краж. В этот период многие горожане отправляются на дачи, поэтому следует защитить квартиры свои квартиры, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Правоохранители предупредили рязанцев, что летом особенно актуально принять меры по предотвращению квартирных краж. В этот период многие горожане отправляются на дачи, поэтому следует защитить квартиры свои квартиры, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Для безопасности все замки должны быть хорошо подогнаны и плотно закрываться, по возможности на всех окнах и балконах должны стоять решетки, особенно на нижних этажах. Также эффективны для защиты металлические ролл-ставни.

Родственников и соседей следует попросить вынимать корреспонденцию из почтового ящика. Их также стоит попросить обращать внимание на целостность дверей квартиры и оставить номер телефона. Номера теле-, видео- и аудиоаппаратуры, ценных бумаг лучше переписать и хранить список в укромном месте.

Ключи от квартиры нельзя оставлять под ковриком, на электрощите, в почтовом ящике или других условных местах, особенно у дверей. Чаще всего злоумышленники проверяют наличие хозяев в квартире, звоня в дверь и задавая вопросы.

Обо всех подозрительных лицах и незнакомых людях, выносящих вещи из подъезда, следует сообщать в полицию, запомнить их приметы, номер машины.

Нельзя покупать вещи с рук у случайных людей, так как они могут быть крадеными.