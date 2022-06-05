Испания готовит поставки зенитных ракет и танков Киеву

Испания готовит поставки тяжелого вооружения Украине, в том числе зенитные ракеты и танки. Об этом пишет испанская газета El Pais, сообщает РИА Новости.

Испания готовит поставки тяжелого вооружения Украине, в том числе зенитные ракеты и танки. Об этом пишет испанская газета El Pais, сообщает РИА Новости.

По данным издания, страна до этого поставляла Киеву боеприпасы, средства индивидуальной защиты и легкие вооружения, но теперь готова сделать «качественный скачок».

В том числе к передаче готовят немецкие танки Leopard A4, которые простаивали десятилетия. Речь идет об около 40 танках.

Газета также сообщает, что Испания предложила Украине обучить ее военных эксплуатации Leopard A4. Первая часть обучения планируется в Латвии, где у испанской армии находятся около 500 военных. Второй этап инструктажа пройдет в Испании.

Минобороны Испании уже завершает поставку Киеву батареи зенитных ракет малой дальности Shorad Aspide.