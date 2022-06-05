Безработный житель Ленобласти напал с молотком на 91-летнюю пенсионерку

В селе Старая Ладога Ленинградской области днем безработный мужчина набросился на 91-летнюю женщину с молотком. Он несколько раз ударил ее по телу и голове, украл сумку и скрылся, сообщает РЕН ТВ.

В селе Старая Ладога Ленинградской области днем безработный мужчина набросился на 91-летнюю женщину с молотком. Он несколько раз ударил ее по телу и голове, украл сумку и скрылся, сообщает РЕН ТВ.

В сумке были чуть больше двух тысяч рублей, банковская карта и паспорт. Пострадавшая смогла дойти до ближайшего магазина и обратилась за помощью.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Пенсионерку госпитализировали. Подозреваемого разыскали. Им оказался 39-летний безработный местный житель.

Мужчину задержали, заведено уголовное дело по статье «Разбой».