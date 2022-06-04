В Скопинском районе падение березы из-за урагана попало на видео
В поселке Павелец Скопинского района из-за урагана упала береза. Момент попал на видео. Ролик местной жительницы опубликовал «Скопинский вестник».
В поселке Павелец Скопинского района из-за урагана упала береза. Момент попал на видео. Ролик местной жительницы опубликовал
«По р. п. Павелец прошел ураган. Повалил березу на улице Полевой!» — говорится в подписи.
Напомним, что в пятницу, 3 июня, в Рязани дерево упало на женщину, она погибла.