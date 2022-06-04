В Рязанской области 5 июня ожидается до 24 градусов тепла
В Рязанской области в воскресенье, 5 июня, днем ожидается +19…+24 градусов, ночью температура воздуха составит +7…+12 градусов. Прогноз погоды опубликован на сайте регионального ГУ МЧС.
В Рязанской области в воскресенье, 5 июня, днем ожидается +19…+24 градусов, ночью температура воздуха составит +7…+12 градусов. Прогноз погоды опубликован на
Прогнозируют переменную облачность. Ночью преимущественно без осадков.
Днем местами синоптики обещают небольшой дождь, в отдельных районах пройдет гроза. Ветер западный, ночью 3-8 м/с, днем 6-11 м/с.