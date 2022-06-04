В Рязани задержали пьяного ростовчанина, объявленного в федеральный розыск

Патрульные полицейские на Касимовском шоссе задержали мужчину, находившегося в состоянии сильного алкогольного опьянения. При проверке по информационным базам было установлено, что задержанный — 45-летний уроженец Ростовской области.

Патрульные полицейские на Касимовском шоссе задержали мужчину, который был в состоянии сильного алкогольного опьянения. Правоохранители приняли решение привлечь его к административной ответственности, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

При проверке по информационным базам выяснилось, что задержанный — 45-летний уроженец Ростовской области. В 2021 году его объявили в федеральный розыск из-за уклонения от административного надзора с мерой пресечения арест. В его отношении было заведено уголовное дело.

Задержанного доставили в полицию для дальнейшего разбирательства и передачи инициатору розыска.