В Рязани скончалась 98-летняя ветеран Великой Отечественной войны

Ушла из жизни ветеран Великой Отечественной войны Элеонора Васильевна Дьякова. Ей было 98 лет, сообщается в группе «РЖД-медицина г. Рыбное».

Ушла из жизни ветеран Великой Отечественной войны Элеонора Васильевна Дьякова. Ей было 98 лет, сообщается в группе «РЖД-медицина г. Рыбное».

Элеонора Дьякова родилась в Рыбном, в начале войны окончила курсы санитарных дружинниц, доставляла военных с поля боя в госпиталь, перевязывала раны. Также она трудилась на лесозаготовках. В годы войны девушка обучалась в зубоврачебной школе в Рыбном.

После Элеонора Васильевна 25 лет проработала стоматологом в рязанской железнодорожной поликлинике, еще 15 лет трудилась в стоматологии в Приокском. Прощание с Элеонорой Дьяковой состоится 5 июня в 11:00 в храме на Новогражданском кладбище.