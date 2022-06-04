В Рязани почистили подземный переход возле «Барса на Московском»
Дирекция благоустройства помыла подземный переход на остановке «Барс» на Московском шоссе. Об этом сообщает пресс-служба рязанской мэрии.
Дирекция благоустройства помыла подземный переход на остановке «Барс» на Московском шоссе. Об этом сообщает пресс-служба рязанской мэрии.
Уборка прошла 3 июня. В подземном переходе провели санитарную уборку, стены очистили от старой краски, подмели лестницы и полы, промыли водой.
Также с помощью специальных средств очистили от надписей панно с видами Рязани.