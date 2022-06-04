В Подмосковье зарезали 17-летнюю дочь замминистра строительства области
В подмосковном селе Немчиновка в заброшенном здании обнаружили труп 17-летней девушки с колото-резаными ранами. Заведено уголовное дело.
В подмосковном селе Немчиновка в заброшенном здании обнаружили труп 17-летней девушки с колото-резаными ранами. Заведено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГСУ СКР по Московской области.
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Подозреваемого в убийстве задержали. Это молодой человек убитой Кирилл Ю. Предположительно, он зарезал девушку на почве ревности. Подозреваемого допрашивают.