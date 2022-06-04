В Подмосковье зарезали 17-летнюю дочь замминистра строительства области

В подмосковном селе Немчиновка в заброшенном здании обнаружили труп 17-летней девушки с колото-резаными ранами. Заведено уголовное дело.

В подмосковном селе Немчиновка в заброшенном здании обнаружили труп 17-летней девушки с колото-резаными ранами. Заведено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГСУ СКР по Московской области.

По данным Mash , жертва — дочь замминистра строительства Московской области Ева Сибатулина.

Подозреваемого в убийстве задержали. Это молодой человек убитой Кирилл Ю. Предположительно, он зарезал девушку на почве ревности. Подозреваемого допрашивают.