В Петербурге шеф-повара задержали по подозрению в истязании троих детей

В Санкт-Петербурге задержали японского шеф-повара Мунечика Бана. Жена обвинила его в истязании ее троих детей, сообщает РЕН ТВ.

В Санкт-Петербурге задержали японского шеф-повара Мунечика Бана. Жена обвинила его в истязании ее троих детей, сообщает РЕН ТВ.

Женщина 1982 года рождения обратилась в полицию и рассказала, что после замужества, с 2017 года, мужчина стал избивать ее и троих ее детей.

Пара жила на съемной квартире, 52-летний мужчина, гражданин одного из сопредельных государств, «совершал истязание, то есть причинял физическое насилие в отношении ее несовершеннолетних детей 2005-2008 годов рождения», сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В отношении шеф-повара возбудили дело, мужчина задержан.

По словам женщины, муж контролировал каждое движение своей семьи, которая жила под камерами. Супруга долгое время не могла уйти, но при такой возможности сбежала с детьми и обратилась в полицию.

По ее словам, мужчина приходится детям отчимом. В России он проводит мастер-классы по японской кухне и возглавляет Ассоциацию японских поваров России.