В Пермском крае пьяный водитель насмерть сбил двух школьниц на велосипедах

В Пермском крае нетрезвый мужчина на угнанном автомобиле сбил двух подростков, которые ехали на велосипедах. Девочки погибли на месте, сообщает РИА Новости.

В Пермском крае нетрезвый мужчина на угнанном автомобиле сбил двух подростков, которые ехали на велосипедах. Девочки погибли на месте, сообщает РИА Новости.

Вечером в пятницу, 3 июня, в Александровске Пермского края на улице Братьев Давыдовых мужчина на Kia Optima сбил двух 15-летних девочек, которые ехали на велосипедах навстречу иномарке по обочине. Пострадавшие скончались до приезда скорой.

Полиция выяснила, что водитель был в состоянии алкогольного опьянения. Он угнал автомобиль, который нашел открытым на парковке возле одного из магазинов.

Возбуждено уголовное дело в отношении 43-летнего жителя города Александровска. Сообщается, что мужчина был ранее неоднократно судим.

Следователи выясняет обстоятельства происшествия, назначены необходимые экспертизы.