Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 05
19°
Пнд, 06
19°
Втр, 07
18°
ЦБ USD 61.97 0.39 04/06
ЦБ EUR 65.92 1.01 04/06
Нал. USD 67.15 / 73 03/06 18:03
Нал. EUR 67.15 / 73 03/06 18:03
Новости
Публикации
Как сложилась жизнь рязанских стобалльников по ЕГЭ после школы?
Началась пора написания единого государственного экзаме...
Вчера 16:00
1 779
Директор «Завода ТЕХНО» в Рязани: Чтобы добиться результатов, нужно не...
В Рязани экология и промышленные выбросы — актуальный в...
2 июня 10:00
1 073
Где в Рязани можно купить бюджетный автомобиль по системе трейд-ин?
Журналист РЗН. инфо посетил салоны популярных марок и с...
31 мая 12:19
1 674
Рязанцы стали отказываться от летнего отдыха за границей
Чтобы понимать полную картину, где планируют отдыхать р...
26 мая 17:12
3 764
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Пермском крае пьяный водитель насмерть сбил двух школьниц на велосипедах
В Пермском крае нетрезвый мужчина на угнанном автомобиле сбил двух подростков, которые ехали на велосипедах. Девочки погибли на месте, сообщает РИА Новости.

В Пермском крае нетрезвый мужчина на угнанном автомобиле сбил двух подростков, которые ехали на велосипедах. Девочки погибли на месте, сообщает РИА Новости.

Вечером в пятницу, 3 июня, в Александровске Пермского края на улице Братьев Давыдовых мужчина на Kia Optima сбил двух 15-летних девочек, которые ехали на велосипедах навстречу иномарке по обочине. Пострадавшие скончались до приезда скорой.

Полиция выяснила, что водитель был в состоянии алкогольного опьянения. Он угнал автомобиль, который нашел открытым на парковке возле одного из магазинов.

Возбуждено уголовное дело в отношении 43-летнего жителя города Александровска. Сообщается, что мужчина был ранее неоднократно судим.

Следователи выясняет обстоятельства происшествия, назначены необходимые экспертизы.