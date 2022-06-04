В Касимовском районе сгорел дом
В деревне Уланова Гора Касимовского района в субботу, 4 июня, загорелся жилой дом. Вызов поступил в 16:39, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
В деревне Уланова Гора Касимовского района в субботу, 4 июня, загорелся жилой дом. Вызов поступил в 16:39, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
В 17:10 открытое горение ликвидировали на площади 60 кв. м.
На месте работали три машины, восемь человек.
Погибших и пострадавших нет.
Устанавливаются причина пожара и ущерб.