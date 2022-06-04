В центре Рязани произошло задымление

Сообщение о задымлении на улице Грибоедова поступило в 14:11, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. По предварительным данным, произошел нагар в трубе дымохода.

В Рязани в субботу, 4 июня, заметили пожарные машины на улице Грибоедова. Об этом сообщили очевидцы в группе «Типичная Рязань».

Сообщение о задымлении поступило в 14:11, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. По предварительным данным, произошел нагар в трубе дымохода. Его ликвидировали в 14:41. Открытого горения не было.

На место выезжали 6 автомобилей, 18 человек личного состава.