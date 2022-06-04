Рязанские стобалльники по ЕГЭ рассказали, как сложилась их жизнь после школы

Рязанские одиннадцатиклассники готовятся сдавать ЕГЭ. Экзамены будут идти до конца июня. Выпускники прошлых лет, набравшие 100 баллов, рассказали о себе.