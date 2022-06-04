Рязанские стобалльники по ЕГЭ рассказали, как сложилась их жизнь после школы
Рязанские одиннадцатиклассники готовятся сдавать ЕГЭ. Экзамены будут идти до конца июня. Выпускники прошлых лет, набравшие 100 баллов, рассказали о себе.
Рязанские одиннадцатиклассники готовятся сдавать ЕГЭ. Экзамены будут идти до конца июня.
Корреспондент РЗН. инфо разыскал выпускников прошлых лет, которые набрали 100 баллов при сдаче единого госэкзамена. Молодые люди рассказали, как они готовились к ЕГЭ, помогли ли им высокие баллы в дальнейшем и как сложилась их судьба после школы.
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