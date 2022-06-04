Россиянам рассказали, кому положена дополнительная ежемесячная выплата

Глава комиссии по защите социальных и экономических прав Ассоциации юристов России Оксана Старожильцева объяснила, какие категории россиян имеют право на получение ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ). Об этом она рассказала агентству «Прайм».

Глава комиссии по защите социальных и экономических прав Ассоциации юристов России Оксана Старожильцева объяснила, какие категории россиян имеют право на получение ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ). Об этом она рассказала агентству «Прайм».

Старожильцева пояснила, что выплата положена инвалидам и детям-инвалидам, ветеранам и членам семей погибших ветеранов, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и т. д. , пострадавшим от воздействия радиации, героям Труда, героям России и СССР, кавалерам некоторых орденов.

При этом начислить автоматически такую выплату могут лишь тем, кто получает пенсию по инвалидности. Все остальные категории россиян должны обратится в Пенсионный фонд или МФЦ с соответствующим заявлением.

Также эксперт добавила, что к социальным ЕДВ можно отнести выплаты для тех, кто постоянно ухаживает за престарелыми, нуждающимися в постоянной помощи, а также за людьми от 80 лет.

При этом тот, кто ухаживает, должен быть безработным. Размер компенсации составляет 1200 рублей ежемесячно.