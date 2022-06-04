Россиянам рассказали, кому положена дополнительная ежемесячная выплата

Глава комиссии по защите социальных и экономических прав Ассоциации юристов России Оксана Старожильцева объяснила, какие категории россиян имеют право на получение ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ). Об этом она рассказала агентству
Старожильцева пояснила, что выплата положена инвалидам и детям-инвалидам, ветеранам и членам семей погибших ветеранов, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто
При этом начислить автоматически такую выплату могут лишь тем, кто получает пенсию по инвалидности. Все остальные категории россиян должны обратится в Пенсионный фонд или МФЦ с соответствующим заявлением.
Также эксперт добавила, что к социальным ЕДВ можно отнести выплаты для тех, кто постоянно ухаживает за престарелыми, нуждающимися в постоянной помощи, а также за людьми от 80 лет.
При этом тот, кто ухаживает, должен быть безработным. Размер компенсации составляет 1200 рублей ежемесячно.