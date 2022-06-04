Погибшей в Олимпийском городке оказалась 19-летняя девушка
В Олимпийском городке в Рязани найдено тело 19-летней девушки. Об этом сообщили РЗН. инфо в пресс-службе регионального СУ СКР.
В Олимпийском городке в Рязани найдено тело 19-летней девушки. Об этом сообщили РЗН. инфо в пресс-службе регионального СУ СКР.
Железнодорожный МСО проводит доследственную проверку по факту смерти рязанки. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.
Напомним, ранеее стало известно, что в районе Олимпийского городка под окнами многоэтажки найдено тело.