Пара из Касимова приняла участие в шоу «Четыре свадьбы» на телеканале «Пятница»

Любовь и Алексей из Касимова приняли участие в проекте «Четыре свадьбы» на телеканале «Пятница».

Любовь и Алексей из Касимова приняли участие в проекте «Четыре свадьбы» на телеканале «Пятница». Выпуск показали в субботу, 4 июня.

За главный приз — путешествие мечты — боролись четыре пары молодоженов. Невесты оценивали свадьбы друг друга.

Любовь и Алексей сыграли свадьбу в Касимове — с выкупом, караваем, традиционными конкурсами и выездной церемонией. Регистрация проходила в лесу. Отмечали праздник в банкетном зале, гостям наливали касимовский самогон.

Соперницы оценили свадьбу пары, по итогу она заняла второе место. Выиграли молодожены Юлия и Максим из Санкт-Петербурга, они удивили гостей свадьбой-мюзиклом.