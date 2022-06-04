Малков объявил о поиске желающих стать руководителем санатория «Сосновый бор»

Врио губернатора Рязанской области посетил санаторий «Сосновый бор», в котором идет реконструкция. О своем «неоднозначном впечатлении» от увиденного Павел Малков написал в своем Telegram-канале в субботу, 4 июня.

Врио губернатора Рязанской области посетил санаторий «Сосновый бор», в котором идет реконструкция. О своем «неоднозначном впечатлении» от увиденного Павел Малков написал в своем Telegram-канале в субботу, 4 июня.

Он отметил, что санаторий находится в прекрасном месте, однако реконструкция далека до завершения, а качество работ «местами оставляет желать много лучшего». Также Малков не увидел внятной концепции работы учреждения и финансовой модели. Он поручил проработать детали и в кратчайшие сроки представить реальный план запуска санатория.

Также Малков сообщил, что поручил проработать создание зоны отдыха для желающих приехать и провести время: должны появиться парковка, набережная, кафе, спуск к воде, места для отдыха и развлечений.

«Еще раз убедился, что главное — это кадры. Нужен неравнодушный человек, который сможет вдохнуть жизнь в это место. Если считаете, что обладаете необходимым опытом и можете запустить проект — проконтролировать приемку работ, оживить каждый уголок территории, обеспечить комфорт и интересный досуг для отдыхающих — присылайте свое резюме и краткое эссе о развитии санатория на почту», — написал врио губернатора.