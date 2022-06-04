Губернатор Брянской области рассказал об обстреле поселка со стороны Украины
При обстреле поселка Случевск в Брянской области со стороны Вооруженных сил Украины пострадал один человек. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.
При обстреле поселка Случевск в Брянской области пострадал мужчина. Удар нанесли Вооруженные силы Украины. Об этом
По его словам, из-за попадания снарядов вспыхнули два дома. Пострадал местный житель, он получил легкое осколочное ранение. Мужчину доставили в Погарскую ЦРБ, врачи оказали ему необходимую помощь. Все оперативные службы работают на месте случившегося.
Случевск находится в Погарском районе Брянской области, населенный пункт граничит с Украиной.