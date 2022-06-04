Губернатор Брянской области рассказал об обстреле поселка со стороны Украины

При обстреле поселка Случевск в Брянской области со стороны Вооруженных сил Украины пострадал один человек. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.