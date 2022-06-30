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Железнодорожный вокзал «Рязань-1» заинтересовал туристов
Туристы, прибывающие в Рязань, отправляют фото и видео железнодорожного вокзала «Рязань-1» в интернет, удивляясь уникальным левосторонним путям.

Туристы, прибывающие в Рязань, отправляют фото и видео железнодорожного вокзала «Рязань-1» в интернет, удивляясь уникальным левосторонним путям. Они соответствуют стандартам старейших английских железных дорог. Рост интернет-активности в районе вокзала отметила компания МТС, которая увеличила скорости мобильного интернета для этих целей. Также прибывающие в город пассажиры могут пользоваться туристическими гидами, навигаторами, приложениями заказа такси и другими цифровыми сервисами.

Для многих туристов экскурсия начинается именно с вокзала. Железнодорожные пути от Рязани на Москву — единственная в России левосторонняя железная дорога, так как линия возводилась в 1864 году при участии английских строителей. Эта и другие достопримечательности привлекают в Рязань гостей из разных регионов. Как показала BigData МТС, Рязань по приросту числа принятых гостей в 2022 году обогнала Москву, Санкт-Петербург, Великий Новгород и Тулу. Основной пассажиропоток приходится именно на железные дороги.

«Конечно, современный тренд самостоятельных автомобильных путешествий сохраняется. Но все же чаще туристы выбирают железную дорогу. Здесь и комфортные современные вагоны с кондиционерами, питание, обслуживание, и что немаловажно, никакого риска попасть в пробки. Это касается московского направления. По прибытию на вокзал в Рязань организованные тургруппы ждет транспорт, а самостоятельные туристы загружают карты экскурсий, аудиогиды, вызывают такси через приложения, пользуются всеми благами цифровой цивилизации», — рассказала менеджер туристского информационного центра Рязанской области Оксана Морозова.

Пользоваться мобильным интернетом на повышенных скоростях могут пассажиры и туристы, прибывающие в Рязань и следующие в проходящих поездах в направлении Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Самары, Оренбурга, Магнитогорска, Челябинска и других городов. Вокзал «Рязань-1» располагается на линии Москва — Рязань — Самара.

«Наша BigData „увидела“ двукратный рост трафика на вокзале еще в начале туристического сезона, поэтому мы увеличили емкость сети, чтобы все загружалось и открывалось быстро, даже в часы и дни пиковых нагрузок. Согласно мониторингу, они приходятся на вечер пятницы, субботу до полудня, а также вечер воскресенья. В эти дни в Рязань приезжают любители коротких путешествий из соседних регионов», — рассказал директор филиала МТС в Рязанской области Александр Ляк.

Ранее в Рязанской области МТС улучшила качество связи в традиционно популярных туристических местах — в самой Рязани с ее кремлем, «грибными» скверами и улицей Почтовой, в селе Константиново Рыбновского района, где находится государственный музей-заповедник Сергея Есенина, в историческом центре старинного города Касимова, где расположены мечеть, музей самоваров и колоколов. Мобильный интернет к туристическому сезону появился даже в малых отдаленных селах Скопинского и Чучковского районов, где находятся развалины церквей из дворянских усадеб, порой в точности повторяющих шедевры столичной архитектуры.