Занимавшегося борьбой с коррупцией рязанца осудят за взятки
Об этом сообщила «Новая газета-Рязань».
Высокопоставленного полицейского из Ряжска осудят за взятки. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщила «
По версии следствия, старший оперуполномоченный группы экономической безопасности и противодействия коррупции отдела МВД РФ «Ряжский» капитан полиции Евгений Гилязиев брал с предпринимателей от 15 до 50 тысяч рублей за «покровительство».
Сотрудники ФСБ отстранили его от работы.
Гилязиева будут судить в Ряжске 27 июля.
Напомним, в 2014 году полицейский получил медаль «За отвагу».
Фото — ГТРК «Ока»