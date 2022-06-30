Занимавшегося борьбой с коррупцией рязанца осудят за взятки

Об этом сообщила «Новая газета-Рязань».

Высокопоставленного полицейского из Ряжска осудят за взятки. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщила « Новая газета-Рязань ».

По версии следствия, старший оперуполномоченный группы экономической безопасности и противодействия коррупции отдела МВД РФ «Ряжский» капитан полиции Евгений Гилязиев брал с предпринимателей от 15 до 50 тысяч рублей за «покровительство».

Сотрудники ФСБ отстранили его от работы.

Гилязиева будут судить в Ряжске 27 июля.

Напомним, в 2014 году полицейский получил медаль «За отвагу».

Фото — ГТРК «Ока»