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Полиция рассказала о задержании офицера из Ряжска, обвиняемого в получении взятки
Отмечается, что инцидент произошел в феврале 2018 года.

В рязанском УМВД прокомментировали задержание полицейского из Ряжска, обвиняемого в получении взятки.

Противоправные действия сотрудника межмуниципального отдела пресекли 16 февраля 2018 года. Мужчину задержали при получении взятки в десять тысяч рублей.

В результате проведенной проверки Евгения Гилязиева уволили из отдела 28 февраля 2018 года по отрицательным основаниям.

Материалы, собранные оперативниками, направили в следственные органы. По ним принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что суд над капитаном полиции Евгением Гилязиевым пройдет 27 июля.