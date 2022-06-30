Полиция рассказала о задержании офицера из Ряжска, обвиняемого в получении взятки
Отмечается, что инцидент произошел в феврале 2018 года.
В рязанском УМВД прокомментировали задержание полицейского из Ряжска, обвиняемого в получении взятки.
Противоправные действия сотрудника межмуниципального отдела пресекли 16 февраля 2018 года. Мужчину задержали при получении взятки в десять тысяч рублей.
В результате проведенной проверки Евгения Гилязиева уволили из отдела 28 февраля 2018 года по отрицательным основаниям.
Материалы, собранные оперативниками, направили в следственные органы. По ним принято процессуальное решение.
Ранее сообщалось, что суд над капитаном полиции Евгением Гилязиевым пройдет 27 июля.