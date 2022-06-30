В Ряжском районе простились с погибшим на Украине подполковником Сергеем Москвичевым
Об этом сообщил глава райадминистрации Андрей Насонов.
В Ряжском районе простились с подполковником Сергеем Москвичевым. Об этом сообщил на странице в соцсети «
Церемония прощания состоялась в четверг, 30 июня. Офицер погиб в ходе спецоперации на Украине.
«Нет храбрее героя, чем тот, кто жертвует жизнью за свою страну. Сергей Владиславович был настоящим офицером. Его подвиг будет жить в памяти поколений!» — написал Насонов в публикации.