В облдуме заявили, что в рязанском туберкулезном диспансере нечем платить зарплату

Председатель облдумы поручил проверить информацию.

Депутат облдумы от «Единой России» Татьяна Баринова рассказала, что сотрудникам областного туберкулезного диспансера нечем платить зарплату. Об этом пишет « Вид сбоку ».

«Вот прошло полгода, а им уже сказали, что выбран весь фонд заработной платы, просто нечем платить зарплату, что из-за недостатка финансирования перестали кормить больных, которые находятся на дневном стационаре», — рассказала Баринова на заседании облдумы в среду, 29 июня.

Первый замминистра региона Владимир Грачев назвал это «недоразумением». По его словам, из областного бюджета все финансируется в полном объеме.

«От кого пошла информация — я разберусь. У нас все больные обеспечены питанием, все соответственно получают заработную плату», — сказал Грачев.

Председатель облдумы Аркадий Фомин предположил, что есть вероятность, что денег может не быть в следующем месяце, а не в текущем. Фомин попросил Грачева проверить информацию.