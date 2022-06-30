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В облдуме заявили, что в рязанском туберкулезном диспансере нечем платить зарплату
Председатель облдумы поручил проверить информацию.

Депутат облдумы от «Единой России» Татьяна Баринова рассказала, что сотрудникам областного туберкулезного диспансера нечем платить зарплату. Об этом пишет «Вид сбоку».

«Вот прошло полгода, а им уже сказали, что выбран весь фонд заработной платы, просто нечем платить зарплату, что из-за недостатка финансирования перестали кормить больных, которые находятся на дневном стационаре», — рассказала Баринова на заседании облдумы в среду, 29 июня.

Первый замминистра региона Владимир Грачев назвал это «недоразумением». По его словам, из областного бюджета все финансируется в полном объеме.

«От кого пошла информация — я разберусь. У нас все больные обеспечены питанием, все соответственно получают заработную плату», — сказал Грачев.

Председатель облдумы Аркадий Фомин предположил, что есть вероятность, что денег может не быть в следующем месяце, а не в текущем. Фомин попросил Грачева проверить информацию.