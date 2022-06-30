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В минздраве опровергли трудности с финансированием в рязанском туберкулезном диспансере
В ведомстве уточнили, что за полгода учреждение получило половину от годового объема финансировования.

В минздраве опровергли трудности с финансированием в рязанском туберкулезном диспансере. Ответ ведомства опубликовали на сайте облдумы.

В региональном минздраве сообщили, что общий объем финансирования медучреждения на 2022 год составляет 283,8 млн рублей. Дефицита денег в диспансере нет, за первые полгода учреждение получило 50% от годового объема — 140,9 млн рублей.

Также в ведомстве добавили, что по приказу Минздрава России от 2012 года пациентам дневного стационара не положено питание.

«Питание больных туберкулезом в условиях круглосуточного стационара осуществляется в соответствии с нормами питания. Жалоб от пациентов на полноту и качество питания не поступало», — говорится в ответе.

Ранее депутат облдумы от «Единой России» Татьяна Баринова рассказала, что сотрудникам областного туберкулезного диспансера нечем платить зарплату, а пациентов дневного стационара перестали кормить из-за отсутствия денег.