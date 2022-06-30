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В Московской области подросток совершил суицид за два месяца до рождения своего ребенка
16-летний выпускник школы готовился стать отцом — его 17-летняя невеста была на седьмом месяце беременности.

В Московской области подросток совершил суицид за два месяца до рождения своего ребенка. Об этом пишет «МК».

Инцидент произошел на северо-востоке Московской области. 16-летний выпускник школы готовился стать отцом — его 17-летняя невеста была на седьмом месяце беременности.

Она рассказала, что накануне трагедии юноша был в хорошем настроении и отмечал окончание образовательного учреждения.

Ночью 29 июня девушка с подругой вышла на улице подышать воздухом. В это время мимо них проехала «Лада», за рулем которой был ее жених. Молодой человек остановился около подъезда, поднялся на третий этаж и вышел на общий балкон. Когда девушка зашла за ним, она услышала хлопок и увидела, что юноша лежит на земле.

Он умер до приезда врачей.

Отмечается, что погибший подросток жил с бабушкой — его мать умерла, а отец сидит в тюрьме. Его знакомые рассказали, что он скучал по матери и часто говорил, что она зовет его.