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В администрации Скопина заявили, что ДК «Металлург» продолжит работать во время ремонта
Ранее появилась информация, что клуб закрывают навсегда.

В администрации Скопина РЗН. инфо прокомментировали информацию о закрытии в городе ДК «Металлург».

Начальник управления культуры администрации города Марина Ретюнская заявила, что ремонт учреждения запланирован, но закрывать его не собираются.

«ДК „Металлург“ является структурным подразделением центрального городского дворца культуры. Часть работы всегда можно было бы временно перенести туда. Но мы рассчитываем, что ДК будет продолжать частично работать даже во время ремонта», — рассказала Ретюнская.

Она отметила, что вокруг учреждения благоустраивали территорию, отремонтировали стадион, повесили «Колокол Победы».

«Работники зря паникуют», — заявила чиновница.

Ранее появилась информация, что клуб закрывают навсегда.