В Скопине закрывают дом культуры «Металлург» под предлогом капремонта

В снятом ролике художественный руководитель клуба «Металлург» Марина Колесникова рассказала, что клуб хотят закрыть навсегда.

В Скопине закрывают дом культуры «Металлург» под предлогом ремонта. Об этом в среду, 29 июня, сообщила руководитель группы Skopin.info Светлана Коновалова.

В снятом ролике художественный руководитель клуба «Металлург» Марина Колесникова рассказала, что клуб хотят закрыть навсегда, несмотря на действующие кружки и коллективы.

«Не предупреждая нас закрывают клуб. Сказали, что на капитальный ремонт. Но ни сметы, ничего нет. Распускают весь штат. Просят всех написать заявления по собственному желанию и уйти навсегда», — рассказала Марина Колесникова.

Уточняется, что последний день работы клуба — 30 июня.

Местные жители и работники клуба просят обратить на это внимание местную администрацию и региональные власти.