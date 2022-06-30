Путин назвал конечную цель спецоперации на Украине

Президент России Владимир Путин рассказал журналистам, что цели спецоперации на Украине не менялись с февраля.

Путин назвал конечную цель спецоперации на Украине. Об этом пишет РИА Новости.

Президент России Владимир Путин рассказал журналистам, что цели спецоперации на Украине не менялись с февраля.

«Ничего не поменялось, я же сказал ранним утром 24-го прямо публично на всю страну, на весь мир. Мне добавить к этому нечего. Ничего не изменилось», — сказал политик.

Он отметил, что тактика достижения целей может быть разной, ее предлагает Минобороны. Путин подчеркнул, что доверяет профессионалам, которые проводят спецоперацию.

Также президент напомнил, что конечной целью военной спецоперации является защита Донбасса и создание гарантий безопасности России.

24 февраля президент Владимир Путин объявил о военной спецоперации на территории Украины. Ее целью он назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».