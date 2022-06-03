Жителя Касимова осудят за оскорбление полицейского

Касимовец отказался предъявлять документы и не захотел ехать в отделение полиции, поэтому стал оскорблять сотрудников полиции. Свою вину мужчина не признал.

Жителя Касимова осудят за оскорбление полицейского. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Мужчина распивал в общественном месте алкоголь и его остановили сотрудники ППС. Касимовец отказался предъявлять документы и не захотел ехать в отделение полиции, поэтому стал оскорблять сотрудников полиции.

Уголовное дело возбудили по статье 319 УК РФ («Оскорбление представителя власти»). Свою вину мужчина не признал. Дело направили в суд.