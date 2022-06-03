Забег «Рязань Экопарк трейл-2022» пройдет с хорошим мобильным интернетом

Компания МТС первой из операторов обеспечила голосовой связью и доступом к цифровым сервисам «Экопарк Поляны».

МТС сообщила о расширении покрытия высокоскоростного мобильного интернета в Рязанской области. Компания первой из операторов обеспечила голосовой связью и доступом к цифровым сервисам «Экопарк Поляны». Он находится в 12 километрах от Рязани и является одним из самых популярных мест отдыха среди поклонников экотуризма.

Для любителей активного отдыха на свежем воздухе МТС установила телеком-оборудование в «Экопарке Поляны», расположенном в непосредственной близости от Мещерских лесов и озер. Теперь скоростным мобильным интернетом могут пользоваться туристы, останавливающиеся на территории экопарка, а также спортсмены, приезжающие в биатлонный комплекс «Алмаз». Во время отдыха они могут делиться впечатлениями в соцсетях, искать информацию в поисковых системах, смотреть фильмы и слушать музыку, а также связываться с близкими не только по голосовой связи, но и с помощью видеозвонков в мессенджерах.

«Уже сегодня Экопарк стал одним из любимых мест рязанцев и гостей региона. У нас проходят спортивные состязания как профессионального, так и любительского уровня, семинары, тренинги, встречи с интересными людьми. Для всех этих занятий нужна и голосовая связь, и мобильный интернет. Также 4 июня на территории биатлонного комплекса „Алмаз“ пройдет городской забег на 10 километров и полумарафон „Рязань Экопарк трейл-2022“, в котором ожидается участие более тысячи человек, поэтому мобильная связь МТС появилась у нас как нельзя более вовремя», — рассказали в Экопарке «Поляны».

«Мы проанализировали с помощью Big Data, какие направления наиболее популярны у туристов, и увидели, что путешественникам в Рязанской области интересны несколько направлений отдыха. Для тех, кто любит историю, мы „прокачали“ мобильный интернет в самой Рязани, в историческом центре Касимова, даже в малых отдаленных деревнях Скопинского и Чучковского районов, где есть церкви XIV века. А в этом году ожидаем рост интереса к экотуризму, поэтому строим сеть рядом с природными „жемчужинами“ региона», — прокомментировал директор МТС в Рязанской области Александр Ляк.