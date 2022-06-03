За 2022 год рязанские следователи раскрыли более 30 преступлений, совершенных в прошлые годы

Среди них — восемь убийств, два изнасилования.

За пять месяцев 2022 года рязанские следователи раскрыли 32 преступления, совершенных в прошлые годы. Об этом сообщило региональное управление следкома .

В числе раскрытых — восемь убийств, пять случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека, два изнасилования.

Отмечается, что тяжкие и особо тяжкие преступления совершены с 1983 по 2014 годы.