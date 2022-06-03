Вертолет санавиации доставил в ОКБ двух пациенток

Вертолет санавиации ОКБ работает по нацпроекту «Здравоохранение». За все время работы он уже совершил 183 экстренных вылета.

Вертолет санавиации доставил в ОКБ двух пациенток. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

31 мая в больницу доставили 37-летнюю женщину, которая пострадала в аварии в Смоленской области. Пострадавшую перевезли из Вяземской районной больницы.

1 июня из Ряжского ММЦ санавиация доставила в ОКБ 60-летнюю пациентку с геморрагическим инсультом.

Замминистра здравоохранения Рязанской области Владимир Хоминец рассказал, что обе пациентки находятся в удовлетворительном состоянии.

Вертолет санавиации ОКБ работает по нацпроекту «Здравоохранение». За все время работы он уже совершил 183 экстренных вылета.