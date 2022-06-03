В Старожиловском районе нашли тело 45-летнего мужчины

Следователи начали проверку.

В Старожиловском районе нашли тело 45-летнего мужчины. Об этом пишет «КП-Рязань».

В среду, 1 июня, местные жители обнаружили труп в центре села Истье около двухэтажного дома, где рабочие ремонтировали кровлю. Они предположили, что это один из рабочих, который упал с крыши. На место выехал следственный комитет.

Следователь по особо важным делам Кораблинского МСО Максим Сеничкин рассказал изданию, что мужчина умер от сердечной недостаточности. Доследственная проверка продолжается, следователи установят личность погибшего.

Фото «КП-Рязань»