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В Рыбновском районе рабочий украл у женщины золотые украшения
Общая сумма похищенного имущества — более 70 тысяч рублей.

В Рыбновском районе у женщины украли золотые украшения более, чем на 70 тысяч рублей. Об этом сообщило региональное УМВД.

43-летняя жительница района обратилась в полицию с заявлением о краже. Оперативники узнали, что преступление совершено днем. В этот момент женщина уезжала с мужем по делам. Вернувшись, пара увидела распахнутое окно, беспорядок в помещении и пустую шкатулку. В ней лежали золотые серьги, кольца и цепочки. Общая сумма украденного — более 70 тысяч рублей.

На месте преступления полицейские увидели фрагменты отпечатков обуви, ведущих от окна вглубь территории домовладения. При этом на следах были заметны вкрапления цемента. Оперативники узнали, что на участке построена новая баня и для ее отделки семейная пара наняла двух штукатуров.

Полицейские установили причастность одного из работников к краже.

Выяснилось, что 21-летний житель Ухоловского района во время перерыва решил воспользоваться отъездом хозяев дома. Он отжал окно, проник в помещение и увидел шкатулку с драгоценностями. Он завернул украшения в газету и на время спрятал их в участке. Имущество нашли.

Отмечается, что молодой человек ранее был судим.

На мужчину завели уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ («Кража»). Его заключили под стражу.