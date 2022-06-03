В Рязанской области в субботу ожидается до +25 градусов
Прогноз погоды на 4 июня опубликовало региональное управление МЧС.
В Рязанской области в субботу, 4 июня, ожидается до +25 градусов. Прогноз погоды опубликовало региональное управление МЧС.
Ночью в области ожидается кратковременный дождь. В отдельных районах пройдет гроза. Днем преимущественно без осадков.
Ветер западный со скоростью 5-10 м/c. При грозе местами возможны порывы до 12-17 м/c.
Ожидаемая температура по региону ночью +9, +14 градусов. Днем она поднимется до +20, +25 градусов.