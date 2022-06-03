В Рязанской области в субботу ожидается до +25 градусов

Прогноз погоды на 4 июня опубликовало региональное управление МЧС.

В Рязанской области в субботу, 4 июня, ожидается до +25 градусов. Прогноз погоды опубликовало региональное управление МЧС.

Ночью в области ожидается кратковременный дождь. В отдельных районах пройдет гроза. Днем преимущественно без осадков.

Ветер западный со скоростью 5-10 м/c. При грозе местами возможны порывы до 12-17 м/c.

Ожидаемая температура по региону ночью +9, +14 градусов. Днем она поднимется до +20, +25 градусов.