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В Рязанской области в мае родились Терентий, Аксинья и Доминика
Рязанское управление ЗАГС назвало самые популярные и редкие имена среди новорожденных в мае.

Рязанское управление ЗАГС назвало самые популярные и редкие имена среди новорожденных в мае. Информацию опубликовали на сайте органа.

Чаще всего мальчиков в регионе называли Артемами, Александрами, Михаилами, Максимами, Матвеями, Иванами, Никитами, Константинами. Среди девочек самыми популярными именами стали Анна, София, Василиса, Александра, Полина, Алиса, Анастасия, Арина.

Наиболее редкие имена среди мальчиков — Тихон, Мирослав, Родион, Герман, Елисей, Макар, Терентий. Девочек реже всего называли Аксинья, Пелагея, Устинья, Антонина, Доминика, Ясмина и Ульяна.