Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 03
23°
Сбт, 04
20°
Вск, 05
18°
ЦБ USD 61.58 0.11 03/06
ЦБ EUR 64.91 1.25 03/06
Нал. USD 67.11 / 65 03/06 11:51
Нал. EUR 72.21 / 70 03/06 11:51
Новости
Публикации
Директор «Завода ТЕХНО» в Рязани: Чтобы добиться результатов, нужно не...
В Рязани экология и промышленные выбросы — актуальный в...
Вчера 10:00
521
Где в Рязани можно купить бюджетный автомобиль по системе трейд-ин?
Журналист РЗН. инфо посетил салоны популярных марок и с...
31 мая 12:19
1 139
Рязанцы стали отказываться от летнего отдыха за границей
Чтобы понимать полную картину, где планируют отдыхать р...
26 мая 17:12
3 255
Пионер, профессор и рыбачок. Летом в Рязани появятся новые мини-скульп...
Журналист РЗН. инфо побывал в студии, где рождаются «гр...
25 мая 14:10
5 530
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Рязанской области увеличили три вида ежемесячных пособий
Так, с 1 июня увеличились выплаты на детей от восьми до 17 лет для полных и неполных малообеспеченных семей. Также повысили пособия для беременных женщин.

В Рязанской области увеличили три вида ежемесячных пособий. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ПФР.

Так, с 1 июня увеличились выплаты на детей от восьми до 17 лет для полных и неполных малообеспеченных семей. Также повысили пособия для беременных женщин.

Увеличения связаны с новым прожиточным минимумом.

После его повышения выплата женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности, выросла до 6752 рублей в месяц. Эта сумма составляет 50% от прожиточного минимума трудоспособного взрослого. Родителям детей от восьми до 16 лет с июня будут выплачивать от 6 234 до 12 469 рублей в месяц. Это зависит от установленной суммы пособия (она может составлять 50%, 75% или 100% прожиточного минимума ребенка).

Первыми получат выплаты родители, оформившие документы в июне. По правилам, зачисление пособий проходит в течение пяти рабочих дней после принятия положительного решения по заявлению. Так, все оформленные в июне выплаты будут зачислены сразу в более высоком размере. Тем, кому назначили пособия до июня, получат их в увеличенном размере уже в июле.