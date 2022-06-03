В Рязанской области увеличили три вида ежемесячных пособий

Так, с 1 июня увеличились выплаты на детей от восьми до 17 лет для полных и неполных малообеспеченных семей. Также повысили пособия для беременных женщин.

В Рязанской области увеличили три вида ежемесячных пособий. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ПФР.

Так, с 1 июня увеличились выплаты на детей от восьми до 17 лет для полных и неполных малообеспеченных семей. Также повысили пособия для беременных женщин.

Увеличения связаны с новым прожиточным минимумом.

После его повышения выплата женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности, выросла до 6752 рублей в месяц. Эта сумма составляет 50% от прожиточного минимума трудоспособного взрослого. Родителям детей от восьми до 16 лет с июня будут выплачивать от 6 234 до 12 469 рублей в месяц. Это зависит от установленной суммы пособия (она может составлять 50%, 75% или 100% прожиточного минимума ребенка).

Первыми получат выплаты родители, оформившие документы в июне. По правилам, зачисление пособий проходит в течение пяти рабочих дней после принятия положительного решения по заявлению. Так, все оформленные в июне выплаты будут зачислены сразу в более высоком размере. Тем, кому назначили пособия до июня, получат их в увеличенном размере уже в июле.