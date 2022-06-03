В Рязанской области набирают добровольцев для участия в спецоперации на Украине

Гражданам заключить контракт на три или шесть месяцев или на один год.

В Рязанской области набирают добровольцев для участия в спецоперации на Украине. Информацию опубликовали в группе города Скопина в соцсети «ВКонтакте» .

Добровольцам предложили заключить контракт на три или шесть месяцев или на один год. Денежное довольствие — от 200 тысяч рублей (в зависимости от сложности задач). Возраст гражданина — до 50 лет, он должен был пройти военную службу по призыву или контракту.

По вопросам заключения договора нужно обратиться в военкомат Скопина, Скопинского и Милославского районов по адресу: Скопин, улица Ленина, дом № 52.