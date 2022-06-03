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В Рязани задержали двух подозреваемых в ограблении школьника
Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 161 УК РФ («Грабеж»).

В Рязани задержали двух подозреваемых в ограблении школьника. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В поселке Соколовка в дневное время суток двое неизвестных избили 16-летнего школьника и отобрали у него телефон.

Сотрудники полиции установили, что к преступлению могут быть причастны 35-летний местный житель, а также его 17-летний знакомый, житель Шиловского района. Последнее время подросток жил у своих знакомых в Соколовке. Выяснилось, что знакомые вместе употребляли наркотики, а старший из них ранее уже был судим за который ранее уже был судим за грабеж, кражи и причинение тяжкого вреда здоровью,

Рязанцев задержали. Они признались в преступлении.

Злоумышленники рассказали, что им нужны были деньги на наркотики и алкоголь. У продуктового магазина они заметили подростка, избили его, отобрали телефон и продали его.

Также оказалось, что 17-летний грабитель ранее пытался угнать в Рязани «ВАЗ-2101».

Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 161 УК РФ («Грабеж»). Рязанцам грозит до семи лет тюрьмы.