В Рязани третий месяц не работают стационарные посты по выявлению загрязнений в воздухе

В городе оборудованы три поста: в Песочне, Канищеве и около кремля.

В Рязани третий месяц не работают стационарные посты по выявлению загрязнений в воздухе. Об этом сообщили в региональном минприроды.

Всего в городе оборудовано три стационарных поста министерства: в Канищеве, Песочне и около кремля.

С 17 марта измерительное оборудование на всех лабораториях убрали и направили на ежегодную плановую проверку. С тех пор замеры не проводились. Отмечается, что после проверки они возобновятся.

Таким образом в областном центре действует только передвижная экологическая лаборатория.

Ранее минприроды отреагировало на трехдневную вонь в Рязани.