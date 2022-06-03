Минприроды отреагировало на трехдневную вонь в Рязани

В Канищево направят передвижную экологическую лабораторию для отбора проб атмосферного воздуха.

Минприроды отреагировало на трехдневную вонь в Рязани. Ведомство заявило, что 3 июня, направит передвижную экологическую лабораторию в Канищево. Там она проведет отборы проб атмосферного воздуха.

«Результаты замеров, подтверждающие превышения ПДК загрязняющих веществ в воздухе, служат основанием для проведения внеплановых проверок промышленных предприятий, предположительно допустивших выбросы», — говорится в сообщении.

Ведомство призвало оперативно сообщать о неприятном запахе в городскую дежурную службу по телефону: +7 (4912) 25-00-51 .