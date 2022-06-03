В Рязани продолжают ликвидировать последствия непогоды

Сильный ураган прошелся по городу в пятницу, 3 июня.

В Рязани продолжают ликвидировать последствия непогоды. Сообщение появилось на сайте мэрии .

В городе работают пять дежурных бригад.

Специалисты устранили 17 повреждений на воздушных линиях. Деревья опилили по адресам: улица Кальная, дом № 22, улица Чернышевского, дом № 6а, улица Колхозная, дом № 4. Ветки вывезли от дома № 8 по улице Юннатов.

Наклонившееся дерево убрали между домами № 50а по улице Грибоедова и домом № 11 по улице Свободы. Также специалисты выехали к дому № 38 корпус 1 по Касимовскому шоссе.

Помимо этого, рязанцы обращались к диспетчерам по поводу деревьев по адресам: дома №№ 93 и 78 по улице Шевченко, а также перекрестка улиц Введенской и Горького. Специалисты опилили деревья.