В Рязани продолжают ликвидировать последствия непогоды
Сильный ураган прошелся по городу в пятницу, 3 июня.
В Рязани продолжают ликвидировать последствия непогоды. Сообщение появилось на
В городе работают пять дежурных бригад.
Специалисты устранили 17 повреждений на воздушных линиях. Деревья опилили по адресам: улица Кальная, дом № 22, улица Чернышевского, дом № 6а, улица Колхозная, дом № 4. Ветки вывезли от дома № 8 по улице Юннатов.
Наклонившееся дерево убрали между домами № 50а по улице Грибоедова и домом № 11 по улице Свободы. Также специалисты выехали к дому № 38 корпус 1 по Касимовскому шоссе.
Помимо этого, рязанцы обращались к диспетчерам по поводу деревьев по адресам: дома №№ 93 и 78 по улице Шевченко, а также перекрестка улиц Введенской и Горького. Специалисты опилили деревья.